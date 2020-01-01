Базис-Мебельщик

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Базис-Мебельщик - основной модуль системы БАЗИС. Он предназначен для создания изделий корпусной мебели любой сложности, с возможностью автоматического получения полного комплекта чертежей и спецификации. Применение модуля Базис-Мебельщик позволяет сократить время проектирования и технологической подготовки производства изделий в 10-15 раз по сравнению с ручной работой при значительном сокращении количества субъективных ошибок.

Возможности модуля Базис-Мебельщик

Профессиональный графический редактор на основе полноценного трехмерного математического ядра, функционал которого предназначен для скоростного создания высококачественных чертежей, схем, спецификаций и прочих документов.

Набор команд, предназначенных для создания трехмерных моделей изделий.

Построение произвольных тел вращения и тел выдавливания по произвольному контуру.

Реализация логических операций над трехмерными телами: сложения, вычитания, пересечения. Построение произвольных элементов мебели и интерьера: кантов, профилей, балюстрад и т.п.

Построение гнутой панели, в которой могут быть произвольные вырезы, пазы, отверстия и т.п., с возможностью оперативного редактирования как контура панели, так и любых ее элементов.

Построение размеров, вспомогательных линий и дуг в пространстве.

Конструирование изделий на главных проекциях (виды спереди, слева, сверху) и на аксонометрической проекции в любых режимах отображения - каркасном, с частичным удалением невидимых линий, полным удалением невидимых линий и в текстурах. Установка панелей с зазорами, припусками и автоматической привязкой к ранее созданным объектам.

Облицовывание кромок и пласти панелей любыми материалами с учетом свойств как материалов, так и технологии конкретного производства.

Установка накладных и врезных кантов на кромки панелей. Работа с крепежной фурнитурой, включая формирование пользовательских классов параметрических крепежных элементов.

Установка дверей и выдвижных элементов различных конструкций с заданными параметрами.

Установка различных систем выдвижения ящиков. Создание и установка произвольных моделей крепежной и декоративной фурнитуры, с любым количеством и параметрами отверстий. Соответствующие им отверстия в панелях (в том числе и гнутых) формируются автоматически.

Сохранение полной истории построений модели по алгоритму нелинейного отката, предполагающего возможность возврата на произвольный этап ее создания и изменения любых параметров.

Построение пазов произвольного сечения и траектории с автоматическим формированием соответствующих сечений на рабочих чертежах; создание филенчатых фасадов.

Редактирование торца панелей для построения произвольных скруглений и фасок. Создание из отдельных панелей сборочных единиц.

Групповое изменение свойств и параметров деталей.

Выполнение групповых операций с любыми панелями: копирование по различным алгоритмам, зеркальное отображение, объединение в структурные элементы и т.д. Визуальная установка крепежа на любых проекциях, в том числе и аксонометрических.

Работа с проектом - произвольным списком, содержащим выбранные изделия с указанием их количества, при раскрое материалов и расчете стоимости.

Автоматическое формирование схем сборки изделий с расстановкой позиций и формированием таблиц применяемой фурнитуры.

Автоматическое формирование рабочих чертежей и схем сборки из трехмерной модели изделия в полном соответствии с ЕСКД с возможностью вывода на чертеж всех необходимых технологических параметров. Гибкая пользовательская настройка вида и состава документации: формат чертежей, количество проекций, наличие таблиц условных обозначений и координат отверстий и т.д.

Настройка алгоритма автоматического формирования спецификаций для конкретных условий производства.

Экспорт спецификации в форматы xml, dbf, txt. Анализ модели на возможность пересечения панелей, корректность установки крепежа, максимальный размер панелей.

Оформление документации с использованием алгоритма интеллектуальной расстановки размеров, формирующего красивый и компактный вид сборочного и рабочих чертежей.

Работа с интерфейсом, настраиваемым пользователем.

Назначение горячих клавиш.

Работа со скриптами, позволяющие создавать пользовательские команды, в том числе и для моделирования произвольных параметрических объектов. Получение фотореалистического изображения изделия с учетом текстур материалов, расположения, типа и цвета источников света, зеркальности, прозрачности и других оптических свойств поверхностей.

Импорт моделей из других систем в форматах 3ds, VRML, x3d, obj, md3.

Импорт/экспорт корпусов из программы Dynaplan в формате bxf с отображением фурнитуры фирмы BLUM.

Простота создания конструкции

Интерфейс модуля интуитивно понятен и прост. Построение модели изделия выполняется из панелей на плоскости в трех видах. Данный способ нагляден и понятен любому конструктору. По сути, процесс проектирования представляет собой создание пространственного сборочного чертежа. Методика построения предельно проста - конструктор ставит панель на нужное место. Устанавливаемая панель имеет прямоугольную форму и толщину равную толщине материала. Далее контуру панели можно придать любую форму. Существуют несколько дополнительных установок, с помощью которых можно существенно ускорить процесс создания модели. Например, при установке горизонтального дна между вертикальными стойками, его ширину можно задать, указав внутренние границы левой и правой боковины, размер по горизонтали программа рассчитает сама. Легко и просто создается гнутая или клееная панель с произвольной линией гибки и любым списком материала.

Установка ящиков

В модуле оригинально решена задача установки ящиков. Достаточно указать секцию, где должны находиться ящики, их конструкцию и количество. Программа сама рассчитает размеры фасадов, спроектирует ящик, расставит весь крепеж и сформирует отверстия для крепления направляющих.



Конструкция и основные особенности ящика вводятся заранее и сохраняются в библиотеке с помощью модуля проектирования ящиков. В этом модуле задается конструкции ящика, системы выдвижения, правила расстановки крепежа и другие параметры. Все они, как правило, указаны в каталоге фирмы производителя.



Таким образом, любой Пользователь имеет возможность создать библиотеку конструкций ящиков, а затем ставить их на модель за считанные секунды.

Облицовывание кромок

После создания изделия или в процессе создания необходимо указать на каких торцах панели какая кромка будет нанесена.



Данная процедура производится также предельно просто и наглядно: конструктор всего-навсего указывает, какой торец, какой панели нужно облицевать тем или иным кромочным материалом. Понятно, что, в общем случае, на торцах одной панели могут быть нанесены разные кромки. Система позволяет делать и это без всяких ограничений.

Удобство установки крепежа

Библиотека крепежных элементов формируется пользователем в соответствии с особенностями его предприятия на основе имеющихся в системе образцов, которые охватывают практически все используемые в настоящее время виды крепежа.



Действия конструктора по расстановке крепежа сведены до логического минимума: выбирается тип крепежа, указываются скрепляемые панели, и положение крепежного элемента в торце панели или на ее поверхности. Для каждого устанавливаемого элемента выполняется анализ допустимости операции, что исключает большое количество ошибок, обычно возникающих при работе с крепежной фурнитурой.



В любой момент можно заменить один тип крепежа на другой для конкретного соединения панелей или всего изделия. Это позволяет варьировать ценой изделия при работе с заказчиком и создавать различные модели мебели, адаптированные под самый широкий спектр производств и технологий.

Автоматическое формирование чертежей