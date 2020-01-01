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Базис-Мебельщик - основной модуль системы БАЗИС. Он предназначен для создания изделий корпусной мебели любой сложности, с возможностью автоматического получения полного комплекта чертежей и спецификации. Применение модуля Базис-Мебельщик позволяет сократить время проектирования и технологической подготовки производства изделий в 10-15 раз по сравнению с ручной работой при значительном сокращении количества субъективных ошибок.
Возможности модуля Базис-Мебельщик
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Профессиональный графический редактор на основе полноценного трехмерного математического ядра, функционал которого предназначен для скоростного создания высококачественных чертежей, схем, спецификаций и прочих документов.
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Набор команд, предназначенных для создания трехмерных моделей изделий.
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Построение произвольных тел вращения и тел выдавливания по произвольному контуру.
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Реализация логических операций над трехмерными телами: сложения, вычитания, пересечения.
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Построение произвольных элементов мебели и интерьера: кантов, профилей, балюстрад и т.п.
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Построение гнутой панели, в которой могут быть произвольные вырезы, пазы, отверстия и т.п., с возможностью оперативного редактирования как контура панели, так и любых ее элементов.
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Построение размеров, вспомогательных линий и дуг в пространстве.
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Конструирование изделий на главных проекциях (виды спереди, слева, сверху) и на аксонометрической проекции в любых режимах отображения - каркасном, с частичным удалением невидимых линий, полным удалением невидимых линий и в текстурах.
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Установка панелей с зазорами, припусками и автоматической привязкой к ранее созданным объектам.
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Облицовывание кромок и пласти панелей любыми материалами с учетом свойств как материалов, так и технологии конкретного производства.
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Установка накладных и врезных кантов на кромки панелей.
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Работа с крепежной фурнитурой, включая формирование пользовательских классов параметрических крепежных элементов.
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Установка дверей и выдвижных элементов различных конструкций с заданными параметрами.
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Установка различных систем выдвижения ящиков.
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Создание и установка произвольных моделей крепежной и декоративной фурнитуры, с любым количеством и параметрами отверстий. Соответствующие им отверстия в панелях (в том числе и гнутых) формируются автоматически.
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Сохранение полной истории построений модели по алгоритму нелинейного отката, предполагающего возможность возврата на произвольный этап ее создания и изменения любых параметров.
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Построение пазов произвольного сечения и траектории с автоматическим формированием соответствующих сечений на рабочих чертежах; создание филенчатых фасадов.
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Редактирование торца панелей для построения произвольных скруглений и фасок.
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Создание из отдельных панелей сборочных единиц.
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Групповое изменение свойств и параметров деталей.
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Выполнение групповых операций с любыми панелями: копирование по различным алгоритмам, зеркальное отображение, объединение в структурные элементы и т.д.
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Визуальная установка крепежа на любых проекциях, в том числе и аксонометрических.
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Работа с проектом - произвольным списком, содержащим выбранные изделия с указанием их количества, при раскрое материалов и расчете стоимости.
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Автоматическое формирование схем сборки изделий с расстановкой позиций и формированием таблиц применяемой фурнитуры.
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Автоматическое формирование рабочих чертежей и схем сборки из трехмерной модели изделия в полном соответствии с ЕСКД с возможностью вывода на чертеж всех необходимых технологических параметров.
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Гибкая пользовательская настройка вида и состава документации: формат чертежей, количество проекций, наличие таблиц условных обозначений и координат отверстий и т.д.
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Настройка алгоритма автоматического формирования спецификаций для конкретных условий производства.
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Экспорт спецификации в форматы xml, dbf, txt.
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Анализ модели на возможность пересечения панелей, корректность установки крепежа, максимальный размер панелей.
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Оформление документации с использованием алгоритма интеллектуальной расстановки размеров, формирующего красивый и компактный вид сборочного и рабочих чертежей.
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Работа с интерфейсом, настраиваемым пользователем.
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Назначение горячих клавиш.
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Работа со скриптами, позволяющие создавать пользовательские команды, в том числе и для моделирования произвольных параметрических объектов.
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Получение фотореалистического изображения изделия с учетом текстур материалов, расположения, типа и цвета источников света, зеркальности, прозрачности и других оптических свойств поверхностей.
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Импорт моделей из других систем в форматах 3ds, VRML, x3d, obj, md3.
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Импорт/экспорт корпусов из программы Dynaplan в формате bxf с отображением фурнитуры фирмы BLUM.
Простота создания конструкции
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Интерфейс модуля интуитивно понятен и прост. Построение модели изделия выполняется из панелей на плоскости в трех видах. Данный способ нагляден и понятен любому конструктору. По сути, процесс проектирования представляет собой создание пространственного сборочного чертежа.
Методика построения предельно проста - конструктор ставит панель на нужное место. Устанавливаемая панель имеет прямоугольную форму и толщину равную толщине материала. Далее контуру панели можно придать любую форму.
Существуют несколько дополнительных установок, с помощью которых можно существенно ускорить процесс создания модели. Например, при установке горизонтального дна между вертикальными стойками, его ширину можно задать, указав внутренние границы левой и правой боковины, размер по горизонтали программа рассчитает сама.
Легко и просто создается гнутая или клееная панель с произвольной линией гибки и любым списком материала.
Установка ящиков
В модуле оригинально решена задача установки ящиков. Достаточно указать секцию, где должны находиться ящики, их конструкцию и количество. Программа сама рассчитает размеры фасадов, спроектирует ящик, расставит весь крепеж и сформирует отверстия для крепления направляющих.
Конструкция и основные особенности ящика вводятся заранее и сохраняются в библиотеке с помощью модуля проектирования ящиков. В этом модуле задается конструкции ящика, системы выдвижения, правила расстановки крепежа и другие параметры. Все они, как правило, указаны в каталоге фирмы производителя.
Таким образом, любой Пользователь имеет возможность создать библиотеку конструкций ящиков, а затем ставить их на модель за считанные секунды.
Облицовывание кромок
После создания изделия или в процессе создания необходимо указать на каких торцах панели какая кромка будет нанесена.
Данная процедура производится также предельно просто и наглядно: конструктор всего-навсего указывает, какой торец, какой панели нужно облицевать тем или иным кромочным материалом. Понятно, что, в общем случае, на торцах одной панели могут быть нанесены разные кромки. Система позволяет делать и это без всяких ограничений.
Удобство установки крепежа
Библиотека крепежных элементов формируется пользователем в соответствии с особенностями его предприятия на основе имеющихся в системе образцов, которые охватывают практически все используемые в настоящее время виды крепежа.
Действия конструктора по расстановке крепежа сведены до логического минимума: выбирается тип крепежа, указываются скрепляемые панели, и положение крепежного элемента в торце панели или на ее поверхности. Для каждого устанавливаемого элемента выполняется анализ допустимости операции, что исключает большое количество ошибок, обычно возникающих при работе с крепежной фурнитурой.
В любой момент можно заменить один тип крепежа на другой для конкретного соединения панелей или всего изделия. Это позволяет варьировать ценой изделия при работе с заказчиком и создавать различные модели мебели, адаптированные под самый широкий спектр производств и технологий.
Автоматическое формирование чертежей
Формирование чертежей по трехмерной модели изделия выполняется автоматически. Создается сборочный чертеж с габаритными размерами и расставленными позициями, а также рабочие чертежи на каждую деталь отдельно.
На рабочих чертежах проставляются размеры до всех отверстий под крепеж и указываются торцы деталей, которые облицовываются кромкой.
При выпуске чертежей существует очень много настроек задающих в каком виде будут формироваться чертежи. Как правило, чертеж детали созданный автоматически требует ручной доработки, но в модуле БАЗИС-Мебельщик в подавляющем большинстве случаев чертеж полностью готов для производства.
Фотореалистика
Использование современных методов обработки изображений в модуле БАЗИС-Мебельщик позволяет получить качественное изображение проектируемого изделия или проекта задолго до его передачи в производство с возможностями учета текстур и отражающих способностей поверхностей панелей, установки произвольного количества точечных и направленных источников света разных цветов, работы с бликами и тенями, в том числе мягкими, получения зеркальных отражений и многое другое.